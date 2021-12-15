Ali Yüksel kimdir? THK Başkanı Ali Yüksel mi oldu? Türk Hava Kurumu Türkiye'nin oldukça tartışılan kurumları arasında yer alıyor. Orman yangınlarında THK uçaklarının durumu tartışma konusu olmuşken Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği öğrenilmişti. Cenap Şahin'in istifası kabul edildi ve yerine Ali Yüksel'in getirildiği açıklandı. Ali Yüksel'in kim olduğu da sıkça sorulmaya başlandı.

Ali Yüksel kimdir? THK Başkanı Ali Yüksel mi oldu? Türk Hava Kurumu Türkiye'nin oldukça tartışılan kurumları arasında yer alıyor. Orman yangınlarında THK uçaklarının durumu tartışma konusu olmuşken Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği öğrenilmişti. Cenap Şahin'in istifası kabul edildi ve yerine Ali Yüksel'in getirildiği açıklandı. Ali Yüksel'in kim olduğu da sıkça sorulmaya başlandı.

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstafa sonrası THK Başkanlığına Ali Yüksel'in getirildiği öğrenildi.

Ali Yüksel kimdir?

Ali Yüksle Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanıdır.

Ali Yüksel'in mahkeme huzurunda yemin ederek göreve başlayacağı öğrenildi. Yüksel'in göreve başlamasıyla kayyum heyeti toplanarak aralarında bir başkan seçecek.

Aşçı'nın ardından yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olan Ali Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ali Yüksel İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev alıyordu. THK Kayyum Heyeti şu isimlerden oluştu: H. Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Ali Yüksel.

Mahkeme'nin 14 Aralık 2021 tarihli kararında şu ifadelere yer verildi:

Kayyum heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememiz dosyasının UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği,

Talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce resen atanmasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyum heyetine alınmasına,

Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kararın eski kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'ya, yeni kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekiline tebliğine,

Ali Yüksel'e artırılıp eksiltmek üzere aylık 4.000,00 TL ücret takdirine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.