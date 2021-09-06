Cenap Aşçı kimdir? THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı neden istifa etti?

Cenap Aşçı kimdir? Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği iddia edildi. Türkiye'nin gündemine oturan orman yangınlarında THK uçakları ve kurum oldukça fazla tartışılmıştı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı neden istifa etti?

Cenap Aşçı kimdir? Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği bildirildi. Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti. Türkiye'nin gündemine oturan orman yangınlarında THK uçakları ve kurum oldukça fazla tartışılmıştı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı neden istifa etti?

Cenap Aşçı kimdir?

Cenap Aşcı 1 Mart 1967 yılında Aksaray'da dünyaya geldi.

Cenap Aşcı Türk bürokrat ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanıdır.

Cenap Aşcı, 1 Mart 1967'de, Nadire ve Gültekin Aşcı'nın oğlu olarak Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetine Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bağımsız olarak atandı. 31 Mart 2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandı.

Cenap Aşcı, 2021 Türkiye orman yangınları sırasında THK uçaklarını etkin kullanmadığı ve düğüne gittiği için basında eleştirilere hedef oldu.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı neden istifa etti?

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın neden istifa ettiğine dair henüz bilgi bulunmuyor.

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