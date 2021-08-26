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TIMETURK / GENEL / Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında?

Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında?

Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşmeleri sonuçlandı.. 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam için hükümet ile sendika yetkilileri anlaştı. Anlaşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın imzaladı. Anlaşmaya imza atan Ali Yalçın'ın kim oldu ve ne kadar maaş aldığı internette ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte Ali Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2021-08-26 14:17:44
Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında?

Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşmeleri sonuçlandı.. 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam için hükümet ile sendika yetkilileri anlaştı. Anlaşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın imzaladı. Anlaşmaya imza atan Ali Yalçın'ın kim oldu ve ne kadar maaş aldığı internette ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte Ali Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Memur ve memur emeklilerinin keselerini doğrudan etkileyecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam artışının yanı sıra ilavelerle birlikte kamu görevlilerinin maaşlarında %30 ile %40,22 oranında artış sağlayacak. Hükümet yetkilieri ve senfika yetkileri 6. Dönem Toplu Sözleşmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın imzayı attı. Peki Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın nereli, kaç yaşında? Ali Yalçın kimdir? Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar?

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Yalçın'ın halen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı olarak 32 bin 115 lira aylık ücret aldığı, Ocak 2022'de de ücretinin 36 bin liraya yükseleceği iddia edildi. Basın danışmanlığı ise başkan maaşının sendika tüzüğü ile belirlendiğini açıkladı. Memur-Sen tüzüğüne göre genel başkan, taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu bulunan ücrete, yüzde 10 oranında eklenen miktarda net maaş alıyor. Yalçın, ayrıca Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak da ücret alıyor.

Ali Yalçın kimdir?

Ali Yalçın 1975 yılında Tokat'ın Artova İlçesi'nde dünyaya geldi.

Ali Yalçın üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Tokat'ta tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Ali Yalçın Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Talaşlı Üretim Öğretmenliğini bitirdi.

Ali Yalçın MGV Gazi Üniversitesi Öğrenci Başkanlığı ve MGV Üniversite Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı.

Öğretmenlik alanında ilk görevine Şırnak İstiklal İlköğretim Okulu'nda başladı.

Şırnak'ta öğretmenlik ve müdür yardımcılığı olmak üzere 5 yıl görev yapan Yalçın, daha sonra İstanbul Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı, Maltepe Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdür Vekilliği, Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Memur-Sen İstanbul İl Sekreterliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Çalışma Hayatı ve Sendikal Haklar Çalışma Grubu sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004'ten itibaren Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığı'nı yürüten YALÇIN, aynı zamanda Pendik Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaptı. Yönetici Sınavlarına Hazırlık, Şeflik Sınavlarına Hazırlık ve Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık olmak üzere üç adet kitabın yayınlanmasında görev alan Ali YALÇIN, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans yaptı. 19-20 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul'da Genel Basın Yayın Sekreterliği'ne seçilen YALÇIN, 21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığa seçildi. 18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılan Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Memur-Sen Genel Başkanlığı'na seçildi.

Ali Yalçın evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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