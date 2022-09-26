Ali Sayan kimdir? Bağcılar'da annesini katleden Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan'ın psikolojik hastalığı mı var? İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül'de yaşanan kan dondurucu olan ülke gündemine oturdu. Annesini öldürdükten sonra başını keserek sokağa atan Ali Sayan adlı şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali S'nin daha önce psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

Ali Sayan kimdir? Bağcılar'da annesini katleden Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan'ın psikolojik hastalığı mı var? İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül'de yaşanan kan dondurucu olan ülke gündemine oturdu. Annesini öldürdükten sonra başını keserek sokağa atan Ali Sayan adlı şahıs polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali S'nin daha önce psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olau tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S. annesini bıçaklayarak öldürdü. Ardından annesinin başını keserek balkondan dışarı asrkıtan ve sokağa atan Ali S. ardından yaşadığı evi ateşe verdi. Ali S. ekipler tarafından gözaltına alındı ve yangın kontrol altına alındı. Ayrıca kan donduran olayın görüntülerine dair yayın aysağı getirildi.Cinayet anına ilişkin görüntüleri yayanlar hakkında da işlem başlatıldı. Görüntüleri paylaştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ali S. adlı şahısın kim olduğu ve korkunç cinayeti neden işlediği vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Ali Sayan kimdir?

Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren Ali S. gözaltına alındı. Bağcılar ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında annesi ile yaşayan Ali S. henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü annesi ile tartışmaya başladı. Ali S. daha sonra annesi Hava S.'yi bıçakla katletti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı. Mahallelinin polislere haber vermesi ile Ali S. yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Sayan'ın psikolojik hastalığı mı var?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayete ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Annesinin başını kesip sokağa attı - 2Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.