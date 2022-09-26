Bağcılar'da ne oldu? Bağcılar kesik kafa olayı nedir? Kesik Baş cinayeti nerede, hangi mahalle ve sokakta oldu? Bağcılar'da dün meydana gelen kan dondurucu olay ülke gündemine oturdu. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ali S. adlı şahıs annesini öldürdükten sonra kestiği başını sokağa attı. Ardından yaşadığı evi ateşe veren katil polis ekiplerince yakalandı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, 'Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Bağcılar'da ne oldu? Bağcılar kesik kafa olayı nedir? Kesik Baş cinayeti nerede, hangi mahalle ve sokakta oldu? Bağcılar'da dün meydana gelen kan dondurucu olay ülke gündemine oturdu. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ali S. adlı şahıs annesini öldürdükten sonra kestiği başını sokağa attı. Ardından yaşadığı evi ateşe veren katil polis ekiplerince yakalandı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Bağcılar kesik kafa olayı nedir?

Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Annesini bıçakla öldüren bir kişi ardından başını keserek sokağa attı. Ülke gündemine oturan vahşetin ardından katil yakalanarak gözaltına alındı. Olayın görüntülerine dair haberlerin yapılması da yasaklandı. Olayın görüntüleri paylaştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kesik Baş cinayeti nerede, hangi mahalle ve sokakta oldu?

Olay Bağcılar'da meydana geldi. Bağcılar'ın en kalabalık mahallelerinden olan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Ali S. Adlı şahıs henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hava S. ile tartıştı. Çıkan tartışmada annesini bıçakla vahşice öldüren Ali S. ardından annesinin başını keserek sokağa attı. 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşanan korkunç olay sonrası ekipler bölgeye gelerek katili yakaladı ve gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Katilin psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayete ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Kesik baş görüntülerine yayın yasağı getirildi

Bağcılarda meydana gelen korkunç olay sonrası görüntüler ile ilgili yayın yasağı getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi. Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) yakalandı. Şüphelilerin "Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. .