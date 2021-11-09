Ali İhsan Uğurlu kimdir? Ali İhsan Uğurlu neden istifa etti? İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği ağır küfrün yankıları devam ederken İYİ Parti'den de küfür olayı nedeniyle istifa geldi. İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi Ali İhsan Uğurlu Lütfü Türkkan'a tepki olarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali İhsan Uğurlu kimdir? Ali İhsan Uğurlu neden istifa etti? İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği ağır küfrün yankıları devam ederken İYİ Parti'den de küfür olayı nedeniyle istifa geldi. İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi Ali İhsan Uğurlu Lütfü Türkkan'a tepki olarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi Ali İhsan Uğurlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Bingöl'de şehit yakını ile tartışmış ve ardından şehit yakınına ağır küfür etmişti. Olayın yankıları sürerken olayı önce yalanlayan Lütfü Türkkan daha sonra küfür olayını kabul ederek özür dilemişti. Lütfü Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine bir tepki de İYİ Parti içinden geldi. İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi Ali İhsan Uğurlu, olay üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali İhsan Uğurlu kimdir?

Ali İhsan Uğurlu İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesiydi.

Ali İhsan Uğurlu'nun memur olan kardeşi Abdulkadir Uğurlu'nun 1991 yılında sandık başkanı olduğu seçim dönüşü Dargeçit ilçesine bağlı Ahmetli köyü yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Ali İhsan Uğurlu neden istifa etti?

Uğurlu, "Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit kardeşi arasında geçen tatsız, seviyesiz ve terbiye sınırlarını aşan diyalogdan dolayı bir şehit kardeşi olarak Lütfü Türkkan'ı kınıyorum. Mardin İYİ Parti teşkilatındaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği ve terbiyesizliği cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz" açıklaması yaptı.







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