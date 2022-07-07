Aksaray Yenikent Belediyesi hangi partiden? Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak hangi partili? Yenikent AKP'li mi MHP'li mi CHP'li mi? soruları İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika duyurusu ile binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Aksaray'ın Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki Yenikent Belediyesi hangi partili? Yenikent Belediye Başkanı neden görevden alındı?

Aksaray Yenikent Belediyesi hangi partiden? Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak hangi partili? Yenikent AKP'li mi MHP'li mi CHP'li mi? soruları İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika duyurusu ile binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Aksaray'ın Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki Yenikent Belediyesi hangi partili? Yenikent Belediye Başkanı neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı İzmir Menderes Belediye Başkanı ve Aksaray Yemikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Vatandaşlar da bu uzaklaştırma kararının neden alındığını merak edip araştırmaya başladı.

Yenikent Belediye Başkanı neden görevden alındı?

Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Aksaray Yenikent Belediyesi hangi partiden?

Milliyetçi Hareket Partisinden, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yenikent belediye başkanlığına seçilen Mehmet Emin Yumuşak partisinden istifa etmitşti. Bağımsız oalrak Belediye Başkanı olan Mehmet Emin Yumuşak görevden uzaklaştırıldı.

MHP il başkanı Mustafa Çölkesen “Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak parti disiplinine aykırı davranışları nedeni ile Belediye Başkanları listemizden düşürülmüştür. Partimiz ile bir bağı kalmamıştır.” Açıklamasında bulundu. Yani istifa etmeseydi Yenikent Belediye başkanı yumuşak parti yönetimi tarafından ihraç edilecekti." dedi.

Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak hangi partili?

Mehmet Emin Yumuşak siyaset hayatına MHP'de devam ediyordu ancak geçtiğimiz yıl MHP'den istifa eden Mehmet Emin Yumuşak bağımsız belediye başkanı olarak görev yapıyordu.

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