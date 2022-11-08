Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları kazanan isimler listesi | 8 Kasım Aksaray Sultanhanı noter kura çekilişi Canlı İzle

8 Kasım Aksaray Sultanhanı noter kura çekilişi Canlı İzle | Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları kazanan isimler listesi açıklandı mı? TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuranları hayaline kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine başlarken bir yandan da 100 bin konut kampanyası kapsamında kuraların çekimine devam ediyor. Son olarak Aksaray Sultanhanı 3. Etap kura çekimi 8 Kasım'da yapılacak. Peki Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kazanan isimler listesi ne zaman belli olacak.

8 Kasım Aksaray Sultanhanı noter kura çekilişi Canlı İzle | Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları kazanan isimler listesi açıklandı mı? TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuranları hayaline kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine başlarken bir yandan da 100 bin konut kampanyası kapsamında kuraların çekimine devam ediyor. Son olarak Aksaray Sultanhanı 3. Etap kura çekimi 8 Kasım'da yapılacak. Peki Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kazanan isimler listesi ne zaman belli olacak.

TOKİ önümüzdeki sene yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapmaya devam edecek. Cumhuriyet ttarihinin en ksapsamlı sosyal konut projesi geçtiğimiz aylarda başladı. TOKİ ayrıca 100 bin konut kampanyası kapsamında da kura çekilişlerine devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray Sultanhanı 3. etap projesi için kura çekilişleri meakla bekleniyor.

Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları kazanan isimler listesi

TOKİ Aksaray Sultanhanı kura çekilişi 8 Kasım Salı günü yapılacak. Noter huzurunda çekilecek olan kura saat 11.30'da başlayacak. Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları ve kaanan isimler listesi kura çekilişinden sonra TOK'nin resmi internet sitesinde sonuç açıklama kımında yayınlanacak. TOKİ kura sonuçları için TIKLAYIN...

TOKİ Aksaray Sultanhanı kura çekimleri 8 Kasım'da yapılacak. Saat 11.30'da başlayacak olan kura çekimlerini TOKİ'nin FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Aksaray Sultanhanı TOKİ sonuçları saat kaçta?

TOKİ tarafından yapılacak olan kura çekilişine ilgi oldukça büyük. 100.000 Konut kampanyası dahilinde Aksaray Sultanhanı 3. Etap 158 Konut Projesi kapsamında "KONUT BELİRLEME KURASI" 08 Kasım 2022 tarihinde saat 11:30'da Noter huzurunda seyircisiz olarak gerçekleştirilecektir.