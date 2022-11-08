Kars TOKİ sosyal konut kura çekilişi Canlı İzle | TOKİ Kars kura sonucu kazanan isimler listesi açıklandı mı? Sosyal konut kuraları çekilmeye başlandı. 8 Kasım günü ise Kars için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak da izleyebilecek. Peki TOKİ Kars sosyal konut kura çekilişi canlı izle nasıl yapılır? İşte Kars TOKİ kura sonuçlarına dair detaylar...

Kars TOKİ sosyal konut kura çekilişi Canlı İzle | TOKİ Kars kura sonucu kazanan isimler listesi açıklandı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut başvuruları geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Başvuruların ardından kura çekiliş tarihleri de yavaş yavaş elli olmaya başladı. Ardahan ve Şırnak için yapılan TOKİ kura çekilişinin ardından sırada Kars için kura çekilişi var. TOKİ Kars sosyal konut kuraları 8 Kasım'da saat 09.00'da başlayacak.

TOKİ Kars sosyal konut kura çekilişleri başladı. Kars için 1070 konutun kura çekiliş sonuçları da interent ortamından canlı izlenebilir. TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden kura çekilişi canlı yayınlanıyor. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak Kars kura çeklişi canlı izlenebilir.

TOKİ Kars kura sonucu kazanan isimler listesi açıklandı mı?

Binlerce kişinin merakla bklediği TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişinin ardından sisteme hak kazanan isimleyüklenecektir.

TOKİ kuraları ne zaman bitecek?

12 ilde kura çekimleri için tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu illerde kura çekilişlerinin 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.