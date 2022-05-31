Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı? Akça Hatun Alparslan Büyük Selçuklu'dan mı ayrıldı?

Akça Hatun öldü mü? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27. bölümü olan sezon finalinde Akça Hatun'un yaralanma sahnesi, dizinin sevenlerini üzdü. Peki ama yaralı Akça Hatun iyileştirildi mi? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı? Akça Hatun Alparslan Büyük Selçuklu'dan mı ayrıldı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27. bölümü olan sezon finalinde Akça Hatun'un yaralanma sahnesi, dizinin sevenlerini üzdü. Peki ama yaralı Akça Hatun iyileştirildi mi? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı? Akça Hatun Alparslan Büyük Selçuklu'dan mı ayrıldı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Akça Hatun öldü mü?

Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen sosyal medya hesabından;

''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.'' sözlerine yer verdi.

Fahriye Evcen kimdir?

Fahriye Evcen Özçivit 4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

13 Nisan 2019'da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan dünyaya geldi.