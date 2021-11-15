Akça Hatun kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Uyanış Selçuklu dizisi ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına bağladı. Dizinin sonunda Sultan Alparslan'ın zevcesi Akça Hatun ile ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Dizide Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürmeyi denedi ve Akça Hatun'un Bizans tekfurunun kızı çıkması izleyenleri şok etti. İzleyiciler Akça Hatun Bizanslı mı? Akça Hatun hain mi? Akça Hatun Türk değil mi? sorusunu sormaya başladı. İşte Akça Hatun'un gerçek yaşamı...

Akça Hatun kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Uyanış Selçuklu dizisi ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına bağladı. Dizinin sonunda Sultan Alparslan'ın zevcesi Akça Hatun ile ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Dizide Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürmeyi denedi ve Akça Hatun'un Bizans tekfurunun kızı çıkması izleyenleri şok etti. İzleyiciler Akça hatun Bizanslı mı? Akça Hatun hain mi? Akça Hatun Türk değil mi? sorusunu sormaya başladı. İşte Akça Hatun'un gerçek yaşamı...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 1. bölümü soluksuz olarak izlendi. Dizinin sonuda Aaça Hatun ile ilgili izleyiciyi şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatunûn Çağrı Bey'i öldürmeye çalışması be Bizans Tekfurunun kızı olması izleyiciyi şok etti. Seyirciler bu gelimelerden sonra Akça Hatun'un kim olduğunu merak etmeye başladı. Akça Hatun'un hain olduğunu ve Selçuklu'nun içine sızdığını düşünenler dahi var. Peki gerçekte Akça Hatun kimdir? Akça Hatun Bizanslı mı? Akça Hatun hain mi? Akça Hatun Türk değil mi?

Akça Hatun Bizanslı mı?

Dizide Akça Hatun'un Bizans tekfurunun kızı olduğu gösteriliyor ancak gerçekte öyle olmayacağı tahmin ediliyor. Akça Hatun gerçekte tekfur kızı değil ve büyün bildikleri yalan. Akça Hatun ilerleyen blümlerde tüm gerçekleri öğrenecek ve son hamlesini yapacaktır. Dizinin sosyal medayada yapılan bir paylaşımında Akça Hatun ile ilgili şu detaylardan bahsedildi: Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasında sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!

Akça Hatun hain mi?

Akça Hatun'un hain olmadıüı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Akça Hatun kimdir?

Akça Hatun tarihte Aka Hatun olarak da biliniyor. Aka Hatun Sulran Alparslan'ın ilk eşidir. Akça hatun Sultan Alparslan'a çocuk vermiştir. Akça Hatun Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Aka Hatun'un nerede doğduğu ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Akça Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Akça Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

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