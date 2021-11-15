Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürdü mü? Akça Hatun Çağrı Bey'i neden hançerledi? Çağrı Bey öldü mü? TRT 1 ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 1. bölümü milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Alparslan dizisinin son sahnesinde Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun Çağrı Bey'i hançerledi. Bu görüntünün ardından izleyenler Çağrı Bey'in ölüp ölmediğini merak edip araştırmaya başladı. Peki Akça Hatun Çağrı Bey'in neden öldürmek istedi. Çağrı Bey ne zaman ve nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 1. bölümünün sonlarında izleyiciyi şaşırtan bir sahne oynandı. İlk bölümün sonunda Sultan Alparslan'ın eşi Akça Hatun Çağrı Bey'i hançerle yaraladığı görülüyor. Bu sahnenin ardından izleyiciler Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürdü mü? Akça Hatun Çağrı Bey'i neden hançerledi? Çağrı Bey öldü mü? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürdü mü?

Tarihi kayıtlara baktığımız zaman Çağrı Bey'in hançer darbesi ile öldürüldüğüne dair bir kayıt yok. Çağrı Bey 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla Akça Hatun'un Çağrı Bey'i öldürmesi muhtemel görünmüyor.

Çağrı Bey kimdir?

Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail (989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır. Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır. 1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı.Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Çağrı ismi o zamanlar sık kullanılan Türkçe'de harfi harfine Doğan veya Boz doğan anlamına gelir. Divân-ı Lügati't-Türk'te çagrı: doğan kuşu, çakır kuşu anlamında yazılmıştır.

Akça Hatun kimdir?

Akça Hatun Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Alparlsan'ın ilk eşidir. Sultan Alparslan daha sonra Seferiye Hatun'u eş olarak almıştır. Sultan Alparslan'ın bu evliliklerden 12 çocuk sahibi olmuştıur. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

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