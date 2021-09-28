Ajax-Beşiktaş maçı şifreli kanalda mı? Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ikinci maçına çıkıyor. Beşiktaş Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle nasıl ve nereden yapılır sorusunu araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan dijital platformu Exxen, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı. Ajax Beşiktaş maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Ajax-Beşiktaş maçı şifreli kanalda mı? Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ikinci maçına çıkıyor. Beşiktaş Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle nasıl ve nereden yapılır sorusunu araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan dijital platformu Exxen, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı. Ajax Beşiktaş maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Sşampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş sahadan galibiyetle dönemin hesabını yapıyor. Son ayların formda takımı Ajax ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Beşiltaş'a taraftaralar da ekran başından destek verecek. Ajax-Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifreli kanalda mı? Peki Ajax Beşiktaş maçı donmadan HD izleme nereden ve nasıl yapılır?

Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Liginde tamımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçını nasıl ve hangi kanaldan izleneceğini araştırıyor. Ajax-Beşiktaş maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. Ajax-Beşiktaş maçı canlı şifresiz izlemek isteyenler ExxenSpor'a aylık veye sezonluk üelik yaptırmaları gerekiyor. ExxenSpor'da tek maç satın alma özelliği henüz bulunmuyor.

Exxen aboneleri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını HD kalitede izleyebiliyor. Yayınlar tablet, telefon ve Smart TV'ler üzerinden de izlenbiliyor. Donma ve takılmanın olmadığı ExxenSpor'a sadece bir kaç dakikada üye olabilirsiniz.

Ajax-Beşiktaş maçı Amsterdam Arena'da saat 19.45'te başlayacak. Maç seyircili oynanacak. Zorlu maçta Benoit Bastien düdük çalacak.

Ajax muhtemel 11

Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberh, Alvarez, Berghuis, Tadic, Anthony, Haller

Beşiktaş muhtemel 11

Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan, Batshuayi

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

ExxenSpor maçları bir çok cihazdan izlenbilir. ExxenSpor maçlarını cep telefonu, tablet, bilgisayar, Apple TV ve Android TV'den izleyebilrsiniz.

ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

ExxenSpor'a değişik yollardan üye olunabiliyor. Ancak en kolayı SMS ile üye olmak. SMS ile üye olma işlemi sadece bir kaç dakikada sona eriyor.

SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.