Ahu Turanlı kimdir? Ahu Turanlı Fatma Girik'in kızı mı? Fatma Girik mirasını kime bıraktı? Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularından Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberi sanat camiasında yasa neden oldu. Usta oyuncunun sın anlarında yanında olan isim Ahu Turanlı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ahu Turanlı Fatma Girik'i son anına kadar yalnız bırakmayan isim olarak biliniyor. Ahu Turanlı Fatma Girik hayatını kaybetmeden önce de hastaneden yaptığı paylaşımda 'Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir' demişti.

Ahu Turanlı kimdir? Ahu Turanlı Fatma Girik'in kızı mı? Fatma Girik mirasını kime bıraktı? Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularından Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberi sanat camiasında yasa neden oldu. Usta oyuncunun sın anlarında yanında olan isim Ahu Turanlı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ahu Turanlı Fatma Girik'i son anına kadar yalnız bırakmayan isim olarak biliniyor. Ahu Turanlı Fatma Girik hayatını kaybetmeden önce de hastaneden yaptığı paylaşımda "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" demişti.

Ahu Turanlı ismi son zamanlarda oldukça sık duyulmaya başlandı. Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in hayatını kaybetmesinden sonra Ahu Turanlı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Fatma Girik'in manevi kızı olan Ahu Turanlı usta oyuncuyu son anına kadar yalnız bırakmamıştı. Turanlı, Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastanede yaptığı son paylaşımında; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" demişti.

Ahu Turanlı kimdir?

Fatma Girik'in son anlarında yanında olan kişinin Ahu Turanlı olduğu öğrenildi.

Fatma Girik'in mirasının bir kısmını da Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edildi. Peki Ahu Turanlı kimdir?

Fatma Girik, 57 yıl Mehduh Ün ile yaşadı. Evlenmeyen çiftin hiç çocuğu olmadı. Fatma Girik ile birlikte olan Mehduh Ün eşi intihar eder diye boşanmadı ve çiftin ilişkisi 57 yıl boyunca devam etti.

Fatma Girik'in hiç çocuğu olmadı. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında bir kızı vardı.

Ahu Turanlı Fatma Girik'in yeğenidir. Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olan Ahu Turanlı özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışmaktadır.

İddialara göre Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edildi.

Fatma Girik'in Ahu Turanlı'yı çok sevdiği biliniyordu.