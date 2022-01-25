Ahu Alkar kimdir? Ahu Aşkar Fatma Girik'in neyi oluyor? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Fatma Girik'ten gelen acı haber sanat camiasında yasa neden oldu. Fatma Girik'in mirasını da kime bıraktığının da belli olduğu iddia edildi. Fatma Girik'in mirasını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Aşkar'a (Alkar) bıraktığı iddia edildi.

Ahu Alkar kimdir? Ahu Aşkar Fatma Girik'in neyi oluyor? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Fatma Girik'ten gelen acı haber sanat camiasında yasa neden oldu. Fatma Girik'in mirasını da kime bıraktığının da belli olduğu iddia edildi. Fatma Girik'in mirasını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Aşkar'a (Alkar) bıraktığı iddia edildi.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Fatma Girik bir süredir rahatsızlığı nedeniyle etdavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yaşamına 180'den fazla film sığdıran Fatma Girik Türk sinemasının mavi gözlü sultanı olarak tanınıyordu. Türk sinemasına uzun süre emek veren Fatma Girik bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Fatma Girik'in acı haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Keskin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerini kullandı.

Ahu Alkar (Aşkar) kimdir?

Fatma Girik'in ölümünden sonra mirasını kime bıraktığının belli olduğu iddia edildi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in malvarlığının büyük kısmını ablası Müesser Turanlı'in kızı olan Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar'a bıraktı.

Ahu Alkar Fatma Girik'in manevi kızıdır. Ahu Alkar Fatma Girik tarafından evlat edinmişti.

Ahu Aşkar Fatma Girik'in neyi oluyor?

Ahu Aşkar Fatma Girik'in 12 yaşında evlat edindiği kızıdır. Fatma Girik hiç evlenmemiştir ve hiç çocuğu olmamıştır.

Fatma Girik servetini açıklamıştı

2017 yılında servetini açıklayan Fatma Girik, "Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim var...." demişti.