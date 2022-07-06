Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Ahmet Necati Yılmaz ne iş yapıyordu? Hakan Yılmaz'ın babasının Ahmet Necati Yılmaz olduğu kesinleşti

Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Ahmet Necati Yılmaz ne iş yapıyordu? Bursa'da 56 yaşındaki mühendis Hakan Yılmaz annesinin ölümü sırasında kendisine söylediği gerçekle adeta şok yaşadı. Annesi ölürken Hakan Yılmaz'a gerçek babasının ünlü iş insanlarından Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söylemiş ve bu konuda hukuki süreç başlamıştı. Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılması ve DNA örneklerinin alınmasıyla gerçek yıllar sonra netlik kazandı. Hakan Yılmaz ise yaptığı açıklamada '56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi' dedi. Peki Ahmet Necati Yılmaz kimdir?

Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Ahmet Necati Yılmaz ne iş yapıyordu? Bursa'da 56 yaşındaki mühendis Hakan Yılmaz annesinin ölümü sırasında kendisine söylediği gerçekle adeta şok yaşadı. Annesi ölürken Hakan Yılmaz'a gerçek babasının ünlü iş insanlarından Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söylemiş ve bu konuda hukuki süreç başlamıştı. Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılması ve DNA örneklerinin alınmasıyla gerçek yıllar sonra netlik kazandı. Hakan Yılmaz ise yaptığı açıklamada "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi" dedi. Peki Ahmet Necati Yılmaz kimdir?

Bursa'da yaşanan 56 yaşındaki Hakan Yılmaz anensiinin ölürken itirafı ile gerçek babasının Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrendi. Öğrendiği bilginin kesin olup olmasığını merak eden Hakan Yılmaz mahkeme kararı ile DNA testi yapılmasını talep etti.

Ahmet Necati Yılmaz kimdir?

Ahmet Necati Yılmaz 14 yıl önce hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Hakan Yılmaz ise babasının Ahmet Necati Yılmaz olduğunu yıllar sonra öğrendi.

Ahmet Necati Yılmaz merhum iş insanıdır. Ahmet Necati Yılmaz ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi olduğu iddia ediliyor.

14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri ile Hakan Yılmaz DNA'sının birbiriyle uyuölu çıktığı raporlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı. Hakan Yılmaz çıkan sonucun ardından "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi" dedi.

DNA testi nasıl yapılır?

Babalık DNATesti yapılırken babanın ve çocuğun ortak olması gereken DNA bölgeleri birbirleri ile karşılaştırılır. Eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babasıdır. Babalık testi kan, saç, tırnak, yanak mukozası, kemik ya da vücudun farklı dokularından alınan örneklerden çekirdeği olan hücrelerin elde edilmesi ile yapılır. Alınan bu dokulara referans örnek denir. Örnek için sıklıkla yanak sürüntüsü kullanılır. Bu örnekler kullanılarak kişinin DNA profili oluşturulabilir. Oluşturulan DNA profili diğeri ile karşılaştırılarak babalık ya da akrabalık saptanabilir.