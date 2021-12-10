Ahmet Necati Yılmaz kimdir? İş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı yeniden açılacak

Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Bursa'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Bursa'da yaşayan mühendis Hakan Yılmaz uzun süre sonra biyolojik babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğu iddiası ile sarsıldı. Tülay Korkmazer, 2010’da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz ile ilgili gerçekleri anlatarak başlayan süreçte DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı yeniden açılacak.

Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Bursa'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Bursa'da yaşayan mühendis Hakan Yılmaz uzun süre sonra biyolojik babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğu iddiası ile sarsıldı. Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz ile ilgili gerçekleri anlatarak başlayan süreçte DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı yeniden açılacak.

Bursa'da Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi.

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı. (DHA)

Ahmet Necati Yılmaz kimdir?

Ahmet Necati Yılmaz iş insanıdır. Ahmet Necati Yılmaz ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibidir.

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