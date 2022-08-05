Ahmet Katıksız kimdir? Ahmet Katıksız olayı nedir? Ahmet Katıksız neden Belçika'ya gitti? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Ahmet Katıksız'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ahmet Katıksız 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. Ahmet Katıksız'a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda Katıksız'ın memuriyeti bırakarak yurt dışına yerleştiği iddia edildi.

Ahmet Katıksız kimdir? Ahmet Katıksız olayı nedir? Ahmet Katıksız neden Belçika'ya gitti? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Ahmet Katıksız'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ahmet Katıksız 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. Ahmet Katıksız'a ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda Katıksız'ın memuriyeti bırakarak yurt dışına yerleştiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Erasmus Projesi açılış programı kapsamında düzenlenen törene katılmış ve burada bir konuşma gerçekleştirmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Ahmet Katıksız adlı bir vatandaşı örnek göstermişti. YeniÇağ'da yer alan iddialara göre Ahmet Katıksız ülkeyi terk etti ve Belçika'ya ya yerleşti.

Ahmet Katıksız kimdir?

Cumnurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında başbakanken Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı 81 İl, 81 Proje adlı AB Projeleri Festivali ve AB Eğitim Programları çerçevesinde yaptığı konuşmada Ahmet Katıksız adlı vatandaşı örnek göstermişti. Erdoğan açıklamasında "Bingöl'den Ahmet Katıksız kardeşimiz 1986 doğumlu. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de deprem oluyor, il halk kütüphanesi ciddi zarar görüyor. Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor. Proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul ediliyor. Ahmet kardeşimin bu projesi Bingöl'ün ilk Ulusal Ajans Gençlik Projesi" demişti.

Ahmet Katıksız, Bingöl depreminde ağır hasar gören Bingöl İl Halk Kütüphanesi için 'Herkese Kitap' adlı bir proje hazırlayıp AB'ye sunmuş ve AB Eğitim ve Gençlik Programları aracılığıyla daha 17 yaşındayken İspanya'da bir eğitime başvurmuş, ardından da bu programa katılmıştı.

Katıksız, sosyal medya hesabından memuriyetten çekildiğini ve Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu.