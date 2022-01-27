Ahmet Bolat kim? Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı mı olacak?

İlker Aycı'nın Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlandı. İddialar karşısında THY'den ve İlker Aycı'dan da herhangi bir açıklama henüz gelmedi. THY'de görev değişikliği olması beklenirken İlker Aycı'nın yerine gelecek isim ise şimdiden tartışılmaya başlandı. İlker Aycı'nın yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın getirileceği iddia edildi. İddialardan sonra Ahmet Bolat'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte THY Yatırım ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın hayatı ve biyografisi...

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev değişliği yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık sosyal medayadan yaptığı paylaşımda THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini duyurdu. İddia sonrası Aycı'nın yerine kimin geleceği de konuşulmaya başlandı. THY Yatırım ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın THY'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olacağı iddiaları gündeme geldi. Peki Ahmet Bolat kimdir? İşte Ahmet Bolat'ın hayatı ve biyografisi...

Ahmet Bolat kim?

Konya'da dünyaya gelen Ahmet Bolat ilk, orta ve lsie eğitiminden sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitiren Ahmet Bolat mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarakiş hayatına atılan Ahmet Bolat daha sonra eğitimini ABD'de devam etmeye karar verdi ve ABD'ye gitti.

1984'te A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Profesör Ahmet Bolat THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Ahmet Bolat iş insanı ve yönetici olmasının yanında aynı zamanda akademisyendir. Bir çok üniversitede çeşitli konularda öğrencilere ders vermeye devam eden Ahmet Bolat prpfesör unvanı almıştır.

Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etti.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Ahmet Bolat uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınladı.

2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Bolat Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Bolat bu göreve 2 Mayıs 2018 tarihinde başlamıştır.