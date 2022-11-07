Ağrı TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sosyal konut projesi Ağrı kura çekimi hangi tarihte kaç ev olacak? Beklenen İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişi için ilk 12 il açıklandı. Peki ama Ağrı'da kura ne zaman kaç ev için çekilecek? İşte detaylar...

Ağrı TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sosyal konut projesi Ağrı kura çekimi hangi tarihte kaç ev olacak? Beklenen İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişi için ilk 12 il açıklandı. Peki ama Ağrı'da kura ne zaman kaç ev için çekilecek? İşte detaylar...

Ağrı TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre Ağrı'da 1480 konut için 10 Kasım Perşembe günü TOKİ kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, canlı yaınlanacak.

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ Kura Çekilişi hangi ilde ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre;

7 Kasım Pazartesi Şırnak 1450 konut

1450 konut 7 Kasım Pazartesi Ardahan 250 konut

250 konut 8 Kasım Salı Kars 1070 konut

1070 konut 8 Kasım Salı Siirt 903 konut

903 konut 9 Kasım Çarşamba Iğdır 550 konut

550 konut 9 Kasım Çarşamba Batman 1850 konut

1850 konut 10 Kasım Perşembe Ağrı 1480 konut

1480 konut 10-11 Kasım Perşembe-Cuma Mardin 2550 konut

2550 konut 11-12 Kasım Cuma-Cumartesi Van 2.800 konut

2.800 konut 13 14 15 16 Kasım Şanlıurfa 7100 konut

7100 konut 15 Kasım Salı Hakkari 804 konut

804 konut 16 Kasım Çarşamba Bitlis 1250 konut çekilişi yapılacak.

Noterli kura çekilişi

Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi. 16 Kasım gününe kadar her gün farklı il için çekilişler devam edecek.