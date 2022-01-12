Ağız ishali nedir? Ağız ishali ne demek? Ağız ishali deyim mi? Ağız ishalinin anlamı ve ne demek olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kısaca ağız ishali gereksiz yere, ve boş konuşanlar için kullanılıyor.

Ağız ishali nedir? Ağız ishali ne demek? Ağız ishali deyim mi? Ağız ishalinin anlamı ve ne demek olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kısaca ağız ishali gereksiz yere, ve boş konuşanlar için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlunu şu sözlerle eleştirdi: Kendi değimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Ağız sihaline tutulmuş kifayetsizler misali hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor.

Ağız ishali nedir?

Ağız ishalinin anlamı şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Siyasilerin de sıkça kullandığı bu söz genel olarak boş ve gereksiz yere konuşan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Ağız ishali ne demek?

Düşünmeden konuşanlar, konuşmak için konuşanlar için söylenir.

Ağız ishali deyim mi?

Ağız ishali benzetmesi son günlerde sıkça kullanılıyor. Ağız ishali deyimi yalan konuşan, gereksiz konuşan ve ağzını tutamayanlar için kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.