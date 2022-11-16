Adnan Oktar kaç sene hapis yatacak? Kaç yıl ceza aldı, kaç yaşında hapisten çıkacak? Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davada mahkeme kararını verdi. Bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme Adnan Oktar'ın kişisel suçları için 891 yıl hapis cezası verdi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar kaç sene hapis yatacak?

Adnan Oktar suç örügütü davasında mahkeme kararını açıkladı. Oktar kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Adnan Oktar'ın 66 yaşında olduğu düşünüldüğünde kaç sene hapis yatacağı sorusu da merak edilmeye başlandı. Adnan Oktar ayrıca örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Okta kaç yıl ceza aldı?

Adnan Oktar kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Oktar şu anda 66 yaşında. Oktarı'ın birtakım rahatsızlıklarının da olduğu biliniyor. Hürriyet'te yer alan haberde "Adnan Oktar'ın yaş haddi ya da vefat dışında cezaevinden çıkması imkânsız." denilidi.