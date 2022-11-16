Adnan Oktar'a kaç yıl hapis cezası verildi? Adnan Oktar kaç sene ceza aldı? Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Açıklanan karara göre Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar örgüt yöneticisi olma suçundan ve örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Oktar'a kaç yıl hapis cezası verildi? Adnan Oktar kaç sene ceza aldı? Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Açıklanan karara göre Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar örgüt yöneticisi olma suçundan ve örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Oktar'ın yeniden yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Son dakika haberine göre mahkeme Adnan Oktar davasında kararını açıkladı.

Adnan Oktar'a kaç yıl hapis cezası verildi?

Mahkeme kararında Adnan Oktar'a kişisel suçlarından dolayı 891 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, "örgüt yöneticisi olmak" suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti. İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınıp tahliyelerine karar verilmişti. .