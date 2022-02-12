Adı Sevgi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? ATV yeni yapımını yakında izleyicisine sunmaya hazırlanıyor. Dizinin fragmanları yayınlanmaya başlandı ve izleyiciler oyuncuların kimler olduğunu araştırmaya başladı. 'Adı Sevgi' dizisinin başrolünde EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş yer alıyor. Genç ve yetenekli oyuncuların bir araya geldiği dizinin konusu ise oldukça ilgi çekici.

ATV son aylarda peş peşe yeni dizilerini ekrana getirmeye başladı. Son olarak Yalnız Kurt dizisini izleyicisi ile buluşturan ATV yeni projesi "Adı Sevgi"yi duyurdu. Adı Sevgi'nin ilk fragmanları yayınlandı. Dizi tutkunları Adı Sevgi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? diye arştırmaya başladı. Adı Sevgi dizisi genç ve tecrübeli oyuncuların bir araya geldiği dizi olarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin konusu ise oldukça ilginç...

Adı Sevgi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Adı Sevgi dizisinin oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuların bir araya geldiği projenin başrollerinde EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş yer alıyor. Gizem Güneş dizide Elif Öğretmen rolüne hayat verecek. İşte Adı Sevgi dizisinin oyuncuları;

Yunus Emre Yıldırımer

Gizem Güneş

Fatih Al

Nihan Büyükağaç

Mehtap Bayri

Okday Korunan

Hande Kaptan

Asya Kasap

Mert Doğan

Serpil Gül

İlker Sami Kılıç

Asena Keskinci

Esat Polat Güler

Kürşat Demir

Ece Koroğlu

Cenk Hakan Köksal

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

Arzu Güler

Bora Kırkım

Ozan Güçlü

Berfu Öngören

Adı Sevgi dizisi konusu nedir?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Adı Sevgi'nin konusu izleyicile tarafından merak ediliyor. Adı Sevgi genç ve idealist öğretmen Elif'in hikayesini anlatıyor. Öğretmen, öğrenci ilişkilerine dayalı olan dizi gençlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Kasabaya yeni atanan Elif öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkileri, yaşadıkları ve aşkı diznin ana konusunu oluşturuyor. Dizi, kasabaya atanan genç öğretmenin öğrencilerinin gönlüne dokunması, onların yaşamını etkilemesi ve bir kasabanın güzelleşmesini anlatıyor.

Adı Sevgi Elif Öğretmen kimdir?

Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Dizide Elif Öğretmen rolünü genç oyuncu Gizem Güneş canlandırıyor. İşte Gizem Güneş'in hayatı ve biyografisi...

Gizem Güneş kimdir?

30 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Gizem Güneş 26 yaşındadır. 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan Gizem Güneş pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Ailesi ile birlikte İStanbul'da yaşayan Gizem Güneş'in bir erkek kardeşi vardır. Çocukken oyuncu olmanın hayalini kuran Gizem Güneş oyunculuk hayatına 2007 yılında 12 yaşındayken ‘Binbir Gece' dizisinde canlandırdığı ‘Buket Evliyaoğlu' karakteriyle başladı. Daha sonra peş peşe dizi ve filmlerde rol alan Gizem Güneş adını geniş kitlelere duyurdu. Gizem Güneş ilk başrol deneyimini Adı Sevgi dizisi ile yaşadı.

Gizem Güneş'in oynadığı diziler

4N1K İlk Aşk (2018)

Kanatsız Kuşlar (2017)

İçimdeki Fırtına (2017)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Binbir Gece (2007)

Gizem Güneş'in oynadığı sinema filmleri

Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)

Moya-Hitit Yıldızı (2011) .