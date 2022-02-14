Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı indir | Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağında neler var? Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı nedir? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı indir | Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağında neler var? Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı nedir? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin yıllardır beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenlerin haklarını doğrudan iyileştiren kanuna ilşkin Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama geldi. Özer, 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği' taslağının oluşturulduğunu ve eğitim camiasından taslağa ilişkin görüş almak istediklerini dile getirdi.

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı indir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağına ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden hazırlamış olduğumuz yönetmelik taslağını tüm kamuoyu ile paylaştık. Yönetmelik, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olacak ve [email protected] adresinden de tüm paydaşlarımızın bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardık."

Öğretmen maaşları artacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanunla birlikte uzman öğretemnlik ve baş öğretmenlik kademelerinde öğretemn maaşlarında artış yapılacak. Uzman öğretmenlerin maaşında 1000 TL, baş öğretmenlerin maaşında ise 2000 TL artış olacağı ifade edilmişti.

Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Bakan Özer, Kanun'un geçici maddesinde, "Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun'un sağladığı haklardan yararlanır." hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." yanıtını verdi.