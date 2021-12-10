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TIMETURK / GENEL / Adalet Bakanlığı personel alımı | 200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı | 200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı | 200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı'na 200 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı bakanlığın bünyesinde istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmak isteyenler için de tarih belli oldu.

3 Saat Önce
2021-12-10 10:54:15
Adalet Bakanlığı personel alımı | 200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı'na 200 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlıoğı personel alımına ilişkin detaylar belli ooldu. Peki 200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımıa dair detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alımı

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

200 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak

Adalet Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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