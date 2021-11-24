Adalet Bakanı Gül 2022 yılında 12 bin 400 personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen ve atama bekleyen adalet mezunları Bakan Gül'ün açıklamasının ardından '2022 Adalet Bakanlığı personel alımı hangi bölümden ne kadar alım yapılacak? 12 bin 400 personel alımı kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanır?' sorularını sormaya başladı. Adalet Bakanlığı personel atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz belli değil.

Adalet Bakanı Gül 2022 yılında 12 bin 400 personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen ve atama bekleyen adalet mezunları Bakan Gül'ün açıklamasının ardından "2022 Adalet Bakanlığı personel alımı hangi bölümden ne kadar alım yapılacak? 12 bin 400 personel alımı kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanır?" sorularını sormaya başladı. Adalet Bakanlığı personel atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz belli değil.

Binlerce kişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ile sevindi. Bakan Gül açıklamasında "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız." dedi. Adalet bölümlerinden mezun olanlar ve Adalet Bakanlığı'nda görev almak isteyen binlerce kişi Bakan Gül'ün açıklamasının ardından personel alımının hangi bölümlerde ve hangi branşlarda yapılacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022 Adalet Bakanlığı personel alımı hangi bölümden ne kadar alım yapılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada şunları söyeledi: "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." Bakan Gül'ün açıklamasının ardından binlerce kişi kadro ve branş dağılımına dair detayları öğrenmek istedi. Ancak henüz kadro vbe branş dağılıma dair detay verilmedi.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı atamaları 2022 yılında yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair kadro ve branş dağılımları önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

12 bin 400 personel alımı kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanır?

12 bin 400 Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımları önümüzdeki aylarda kademeli olarak netleşebilir. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı duyuruları yakından takip edilmeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.