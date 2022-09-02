Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? 1500 hakim savcı alımı başvurusu nereden yapılır? Hakim ve savcı alımı sınavları ne zaman?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan haberle hakim ve savcı alınacağı duyuruldu. Peki ama hakim ve savcı alımları ne zaman, nereden yapılacak? Kaç hakim, kaç savcı hangi illerden alınacak? 1500 hakim savcı alımı başvurusu nereden yapılır? Hangi kontenjandan kaç hakim ve savcı alınacak? İşte akıllardaki soruların yanıtları!

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan haberle hakim ve savcı alınacağı duyuruldu. Peki ama hakim ve savcı alımları ne zaman, nereden yapılacak? Kaç hakim, kaç savcı hangi illerden alınacak? 1500 hakim savcı alımı başvurusu nereden yapılır? Hangi kontenjandan kaç hakim ve savcı alınacak? İşte akıllardaki soruların yanıtları!

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak 1500 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamalarda kontenjanlar da belirtildi. Alımlara ilişkin net bilgi verilmese de başvuru tarihleri açıklandı.

Sınav başvuruları, 4-11 Ekim tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı 1500 personel alımı kadro dağılımı

Yayımlanan bildiriye göre, 1500 hakim ve savcı alımı için belirlenen kontenjanlar;

- 1200 adli yargı hakim ve savcı adayı,

- 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı,

- 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı

şeklinde olacak.

1500 hakim savcı alımı başvurusu nereden yapılır?

ÖSYM bünyesinde yapılacak olan hakim ve savcı sınavları için, yine ÖSYM internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden başvuruda bulunulacak. 4 Ekim ve 11 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların sınavları 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Hakim ve savcı sınavı başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından hazırlanan hakim ve savcı alım sınavlarının ücretine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl;

1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL,

2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL,

3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL

ödeme yapmışlardı. Detaylar bekleniyor...

Hakim ve savcı alımı sınavları ne zaman?

Hakim alımlarına ilişkin yazılı sınavlar, ÖSYM 26-27 Kasım'da yapılacak. Söz konusu sınavların; Ankara'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de 1 sınav merkezinde gerçekleştirileceği açıklandı.