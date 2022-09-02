1500 hakim savcı alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alım başvurusu nereden yapılır? 1500 hakim ve savcı ne zaman alınacak?

1500 hakim savcı alımı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesine 1.500 hakim ve savcı alımı yapılacak. Peki ama Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alım başvurusu nereden yapılır? 1500 hakim ve savcı ne zaman alınacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesine 1.500 hakim ve savcı alımı yapılacak. Peki ama Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alım başvurusu nereden yapılır? 1500 hakim ve savcı ne zaman alınacak?

1500 hakim savcı alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete ilanına göre 1500 kişilik alım yapılacak. Söz konusu ilana göre; bu yıl için yazılı sınav ve mülakat ile 1200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı alınacak.

1500 hakim ve savcı alımı yazılı sınavı ne zaman olacak?

Yazılı sınavlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26-27 Kasım'da yapılacak, sınavlar Ankara'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

1500 hakim ve savcı alımı başvurusu nereden yapılır?

Sınavlara başvurular, 4-11 Ekim tarihlerinde bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

Yeni Adli Yıl mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından; "2022-2023 Adli Yıl açılışı hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarımız ile halkımıza hayırlı olsun. Yeni adli yılda yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."sözlerine yer verdi.