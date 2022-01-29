Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa mı etti? Gül'ün yerine kim atandı? Adalet Bakanı niye, neden istifa etti? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül flaş bir kararla görevinden istifa etti. İstifa talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Bekir Bozdağ getirildi. Abdulhamit Gül'ün neden, niye istifa ettiğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa mı etti? Gül'ün yerine kim atandı? Adalet Bakanı niye, neden istifa etti? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül flaş bir kararla görevinden istifa etti. İstifa talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Bekir Bozdağ getirildi. Abdulhamit Gül'ün neden, niye istifa ettiğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa mı etti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevinden istifa etti. Bekir Bozdağ'ın istifa talebi kabul edildi. Cumhurbşakanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Abdulhamit Gül'ün neden istifa ettiğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine kim atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Abdulhamit Gül sosyal medyadan teşekkür etti

Adalet Bakanlığı görevini bırakan Abdulhamit Gül'den veda mesajı geldi. Gül sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum."

Abdulhamit Gül: Bilgi artık silaha dönüştü

Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.