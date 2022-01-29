Adalet Bakanı Abdulhamit Gül neden istifa etti? Abdulhamit Gü istifa sebebi nedir? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevden affı talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Gül'ün yerine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Abdulhamit Gül'ün neden istifa ettiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş istifa kararı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayınlanan atama kararlarına göre Abdulhamit Gül'ün yerine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti?

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. Abdulhamit Gül'ün neden istifa ettiğine dair ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Abdulhamit Gül teşekkür etti

Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ederek yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diledi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum."

Bakan Gül'den özel hayat vurgusu

Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.

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