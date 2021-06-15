Acunmedya Akademi ücreti ne kadar? Acun medya akademi başvurusu nasıl yapılır?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eğitim sektörüne de girdi. Nişantaşı Üniversitesi ile ortak bir projeye girişen Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu kayıtların da alınmaya başlandığını açıkladı. Acunmedya Akademi'ye insanlar büyük ilgi gösterdi. Acunmedya Akademi'ye başvurmak isteyenler Acunmedya Akademi ücreti ne kadar? Acunmedya Akademi kaç para? Acun medya akademi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruları sormaya başladı. Acun medya Akademi'ye katılmak için 18 yaşını bitirmiş olmanın dışında da herhangi bir koşul aranmaması başvuru sayısında patlama yaşanmasına neden oldu. İşte Acunmedya başvuru ücretleri ve Acunmedya hakkında detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eğitim sektörüne de girdi. Nişantaşı Üniversitesi ile ortak bir projeye girişen Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi'nin kurulduğunu kayıtların da alınmaya başlandığını açıkladı. Acunmedya Akademi'ye insanlar büyük ilgi gösterdi. Acunmedya Akademi'ye başvurmak isteyenler Acunmedya Akademi ücreti ne kadar? Acunmedya Akademi kaç para? Acun medya akademi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruları sormaya başladı. Acun medya Akademi'ye katılmak için 18 yaşını bitirmiş olmanın dışında da herhangi bir koşul aranmaması başvuru sayısında patlama yaşanmasına neden oldu. İşte Acunmedya başvuru ücretleri ve Acunmedya hakkında detaylar...

Televizyon programları ile tanıdığımız Acun Ilıcalı Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak Acunmedya Akademi'nin startını verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Acun meyda Akademinin kurulduğunu ve eğitimlerin kısa sürede başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımından sonra Acunmedya Akademiye başvuru patlaması yaşandı. Acunmedya Akademi'ye başvuruda bulunmak isteyenler Acunmedya Akademi ücreti ne kadar? Acunmedya Akadamei kaç para? gibi soruları soruyor. Pek Acun medya akademi başvuru nasıl yapılır? İşte Acunmedya Akademi hakkında detaylar...

Acunmedya Akademi ücreti ne kadar

Acunmedya Akademi'de ücretler seçilen programa göre değişikli gösteriyor. Eğitimlerin ücretleri 3 bin 300 TL'den başlıyor ve 34 bin 800'e kadar yükseliyor.

Yarının televizyoncuları yetişecek

İleri Televizyonculuk Eğitimi ile birbirinden usta televizyoncular tarafından eğitimler verilerek yarının televizyoncularının yetiştirilmesi hedefleniyor. İleri Televizyonculuk Eğitimi'nin ise 12 bin 600 TL gibi bir ücreti var.

Masterchef olmak isteyenler

Gastronomi alanında da eğitimler verecek olan Acunmedya Akademi bu alanda kendisini geliştirmek isteyenlere kapısını açtı. Acunmedya Akdemi'de profesyonel aşçılık, profesyonel pastacılık ve prochef olarak program oluşturuldu. Profesyonel aşçılık eğitim ücreti ise 34 bin 800 TL.

Eğitimler 7 Haziran'da başladı

7 Haziran eğitimleri başlayacak olan akademiye başvuru ile ilgili detaylar bireylerin gündeminde yer alıyor.

Acun medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?

* Acunmedya Akademi'ye başvurmak isteyenler öncelike "https://acunmedyaakademi.com/" adresine giriş yapmalıdır.

* Ardından açılan sayfada sağ üst köşede bulunan 'hemen başvur' butonuna tıklanmalı.



* Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi eksiksik olarak girin

* Eğitimini almak istediğiniz bölümü sseçin

* Alttaki kutucukları da işaretleyip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Acunmedya İletişim Bilgileri

NeoTech Campus: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0212) 210 10 10

E-posta: [email protected]

Acunmedya Akademi bölümleri

Acunmedya Akademi'de eğitim almak isteyenler için birbirinden farklı bölümler mevcut. İşte Acunmedya Akademi bölümleri;

* İleri Televizyonculuk Eğitimi

* Profesyonel aşçılık eğitimi

* Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

* Prochef Eğitimi

* Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

* Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

* Google Reklamcılığı Eğitimi

* CRM ve Salesforce Eğitimi

Eğitimi bitirdiğimde herhangi bir belge ya da diploma verilecek mi?

Evet, Acunmedya Akademi'den mezun olan ve her eğitime özgü belirlenen başarı kriterlerine uygun her katılımcıya uluslararası geçerliliği olan Acunmedya Akademi sertifikası verilecektir.

Eğitimi almak için herhangi bir ön koşul var mı?

Eğitim almak için 18 yaşını doldurmuş olmak dışında bir ön koşul bulunmuyor.

Eğitimler nasıl gerçekleştirilecek?

Eğitimler İstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campüs'te yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerde uygulamalı eğitimler verilecek, sonrasında da sadece başarılı öğrencilere bazı eğitimlerimizde staj imkanı sunulmaktadır.

Eğitimler için herhangi bir ders kitabı ya da başka malzeme satın almam gerekecek mi?

Eğitim için gerekli olan tüm malzemeler akademi tarafından sağlanacaktır.

Finansal bir yardım ya da burs desteği var mı?

Özel bir burs ya da finansal destek bulunmuyor fakat ödeme kolaylıkları konusunda kayıt olan herkes banka kredisi ve okul tahsilat sisteminden yararlanabilecektir.

Taksitle ya da kredi kartıyla ödeme olacak mı?

Evet böyle bir seçenek mümkün.

Akademide ücretsiz eğitimler olacak mı?

Akademide ücretsiz workshop ve seminerler olacak. Mezun olduktan sonra da katılmaya devam edebilirsiniz.

Akademiye kayıt olduktan sonra vazgeçme imkanı var mı?

Sınırlı sayıda öğrenciye yer açabildiğimiz için dersler başladıktan sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

Sınıflar kaç kişilik olacak?

Sınıflar 15 ila 20 kişi arası olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.