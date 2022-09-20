Acun Ilıcalı'nın motosikleti markası ve modeli ne? Acun'un kaza yaptığı motosiklet hangi marka, fiyatı ne kadar? Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün motosikleti ile kaza geçirerek sevenlerini üzmüştü. Şerit değiştirmek isteyen bir hafif ticari aracın motosikletine çarpması sonucu motosiklette bulunan Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun yaralanmıştı. Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletin markası ve modeli ise pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Acun Ilıcalı'nın motosikletini markası ve modeli ne? Acun'un kaza yaptığı motosiklet hangi marka, fiyatı ne kadar? Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün motosikleti ile kaza geçirerek sevenlerini üzmüştü. Şerit değiştirmek isteyen bir hafif ticari aracın motosikletine çarpması sonucu motosiklette bulunan Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun yaralanmıştı. Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletin markası ve modeli ise pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

İstanbul Kemerburgaz Caddesi'nde motosikkleti ile seyir halinda olan Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete hafif ticari araç şerit değiştirmek isterken çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet bulunan İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı, ancak Acun Ilıcalı ise kazayı kırıklarla atlattı. Acun Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı öğrenilirken ameliyata alınacağı açıklandı. Kazananın ardından hastayene çok sayıda ünlü isim akın etti. Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletin markasının ne olduğu da internette araştırılıyor. İşta Acun'un kaza yaptığı motosikletin markası modeli ve fiyatı...

Acun Ilıcalı'nın motosikletini markası ve modeli ne?

Acun Ilıcalı'nın kaza yatığı motosikletin markası Honda. Japon motorsiklet devi Honda'nın GL1800 Gold Wing model motosikleti barındırdığı yüksek güvenlik ve konfor ile dikkatlari üzerine çekiyor. Türünün en iddialı motosikleti olan Honda GL1800 Gold Wing 1.833 cc hacme sahiptir. Yüksek performans, ve konfor arayanların vazgeçemediği Honda GL1800 Gold Wing'in fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Acun'un kaza yaptığı motosiklet hangi marka, fiyatı ne kadar?

Honda GL1800 Gold Wing popüler ikinci el ve sıfır araç alım satım sitelerinde fiyatı en yüksek motosiklet grubunda yer alıyor. 2021 model bir Honda Goldwing GL 1800 marka model motosikletin satış fiyatı 750 bin lirayı buluyor. Bu marka ve modelde sıfır motosiklet ise 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Lüks bir sıfır araç ile neredeyse aynı fiyatta olan Honda Goldwing GL 1800 motor tutkunlarının vazgeçilmezi.

Honda Goldwing GL 1800 özellikleri neler?

Hava yastığı teknolojisine sahip tek motosiklet olan GL1800 Gold Wing DCT, yokuş kalkış desteği, ABS, HSTC gibi teknolojileriyle de kusursuz bir güvenlik sunar.

Gold Wing sahip olduğu Android Auto™ ve Apple CarPlay™ desteği, 7” renkli TFT ekranlı multimedya sistemi ile telefonunuzdaki Google Haritalar, Spotify® gibi çeşitli uygulamaları ekran üzerinden kullanabilmenizi sağlar.

Hız sabitleyici, özel sürüş modları, gelişmiş süspansiyon ve konfora yönelik birçok farklı teknolojisi ile unutulmaz yolculuk deneyimi sunar.

Hız sabitleyici, özel sürüş modları, gelişmiş süspansiyon ve konfora yönelik birçok farklı teknolojisi ile unutulmaz yolculuk deneyimi sunar.

GL1800 Gold Wing'te yer alan geri vites özelliği ile park alanından çıkış gibi manevralar çok daha kolay yapılır.

GL1800 Gold Wing'in çok noktadan bağlantılı ön ve Pro-Link® arka süspansiyon hassasiyeti, elektronik olarak kontrol edilip istediğiniz şekilde değiştirilebilir.

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