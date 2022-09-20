Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl?
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl? Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'dan gelen haber severlerini oldukça üzdü. Motosiket tutkusu ile bilinen Acun Ilıcalı bir otomobilin kullandığı motosiklete çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın vücudunda kırık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrendi.
2022-09-20 09:37:04
Acun Ilıcalı'ya ne oldu?
Acun Ilıcalı İstanbul Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde motosikleti ile seyir halindeyken karşı şeride geçmek isteyen bir otomobilin ani manevra yapması sonucu motosikletine çarpmasıyla savruldu. Kaza geçiren Acun Ilıcalı hemen hastaneye kaldıırıldı.
Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi?
Recep K. adlı bir vatandaşın kullandığı hafif ticari araç Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Acun Iıcalı'nın ise vücudan kırıklar olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl?
Acun Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, kolundaki kırık için ameliyat edileceği öğrenildi. Kazaya karışan Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.
Hull City duyurdu?
Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 30 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.
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