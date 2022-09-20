Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl? Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'dan gelen haber severlerini oldukça üzdü. Motosiket tutkusu ile bilinen Acun Ilıcalı bir otomobilin kullandığı motosiklete çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın vücudunda kırık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrendi.