Açık lise öğrenci girişi nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile açık lise öğrenci girişi

Açık Lise 3. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavları online olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler, AÖL T.C. Kimlik numarası ile açık lise öğrenci girişi ile online olarak sınavlara katılabilirler.