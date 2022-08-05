Açık lise öğrenci girişi nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile açık lise öğrenci girişi
Açık Lise 3. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavları online olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler, AÖL T.C. Kimlik numarası ile açık lise öğrenci girişi ile online olarak sınavlara katılabilirler.
2022-08-05 13:25:43
Öğrenciler, kayıtlı oldukları Açıköğretim Okul Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemini kullanabilirler, T.C. Kimlik numaraları/Öğrenci numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yaparak Online Sınavlara katılabilirler.
Açık lise öğrenci girişi nasıl yapılır?
Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açıköğretim Lisesi web sitesinde "Öğrenci Girişi" başlığı seçilir. Güvenlik kodu alanına resimde görülen numarayı, öğrenci numarası alanına öğrenci numarasını veya TC numarasını, şifre alanına ise öğrenci şifresini yazıp giriş butonuna tıklayınız.
YORUMLAR (0)