Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izini bitti mi?

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta 2 aylık 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 31 Temmuz tarihi yaklaştıkça mahkumlar ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor? Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinde mahkumların sağlıkları göz önünde bulundurularak cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. İzinde olan mahkumlar cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izini bitti mi? sorularına yanıt arıyor. Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nden cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik açıklama bekleniyor.

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta 2 aylık 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 31 Temmuz tarihi yaklaştıkça mahkumlar ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor? Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinde mahkumların sağlıkları göz önünde bulundurularak cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. İzinde olan mahkumlar cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izini bitti mi? sorularına yanıt arıyor. Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik açıklama bekleniyor.

Korona virüs salgını nedeniyle açık cezavindeki mahkumlara izin verilmiş ve bu izinler bir kaç kez uzatılmıştı. Son olarak Mayıs ayında biteceği açıklanan açık cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış ve 31 Temmuz'a çekilmişti. 31 Temmuz'un yaklaşmasıyla binlerce mahkum cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Mahkumların ve mahkum ailelerinin gözü Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamada.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Cezaevi korona izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Daha önce 31 Mayıs'ta biteceği açıklanan izinler 2 ay ertelenmişti. 31 Temmuz'da biteceği açıklanan izinlerin uzatıldığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Cezaevi izinlerinde son gün 31 Temmuz.

Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevinde cezasını çeken binlerce mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında izine çıkarılmıştı. İzinde olan mahkumlar açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Açık cezaevi izinlerine ilişkin yeni bir uzatma kararı alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Cezaevi izini bitti mi?

Cezaevi izinleri için yarın (31 Temmuz) son gün.

31 Temmuz'a uzatılmıştı

Adalet BakanlığıCeza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.