Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE cezaevi izni bitti mi? Binlerce mahkum ve mahkum yakınının gözü kulağı açık cezaevi izinlerinde. Geçtiğimiz aylarda açık cezaevi izinleri ay uzatılmış ve mahkumlar 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmışlardı. Açık cezaevi izin sürelerinin bitmesine sayılı günler kala cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilir oldu. Peki 2021 yılı cezaevi izinleri uzatılacak mı? Koronavirüs cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi mahkumları cezaevine girecek mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE cezaevi izni bitti mi? Binlerce mahkum ve mahkum yakınının gözü kulağı açık cezaevi izinlerinde. Geçtiğimiz aylarda açık cezaevi izinleri ay uzatılmış ve mahkumlar 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmışlardı. Açık cezaevi izin sürelerinin bitmesine sayılı günler kala cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilir oldu. Peki 2021 yılı cezaevi izinleri uzatılacak mı? Koronavirüs cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi mahkumları cezaevine girecek mi?

Açık cezaevinde cezası olan binlerce kişi korona virüs tedbirleri kapsamında izinli sayılmışlardı. Daha önce 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan açık cezaevi izinleri yapıkan güncelleme ile 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmıştı. 31 Temmuz'a sayılı günler kala açık cezaevi mahkumları izinlerin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Cezalarını açık cezaevinde çeken mahkumlar ve mahkum yakınları cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi açıklanan açık cezaevi izinleri yeni bir kararlar 2 ay daha uzatılmıştı. Ancak yeni bir uzatma kararı henüz gelmedi. Cezaevi izinleri konusunda resmi bir açıklama olduğu zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezavi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor. Cezavi izinleri 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmıştı. Eğer herhangi bir uzatma yapılmazsa 31 Temmuz 2021 cezaevi izinleri için son tarih olacak.

Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona erecek.

31 Temmyuz'a uzatılmıştı

Açık cezaevleri mahkumlarının izinlerine dair önemli bir duyru yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuru ile açık cezaevi mahkumlarının izin durumları netlik kazandı. Açıklamada şöyle denildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Açık cezaevi nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

Hükümlüler, durumlarına ve cezalarına uygun olarak farklı tipteki cezaevlerine kapatılırlar. Ağır suç işlemiş kişiler çok sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu cezaevlerine koyulurlar. Akli durumu cezalandırılmasına uygun olmayan ya da ceza verildikten sonra özel tedavi görmesi gereken suçlular, bir psikiyatri kliniğinde ya da özel bir hastanede yatırılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.