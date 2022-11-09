ABD seçimleri dolar yükselir mi düşer mi? Cumhuriyetçiler kazanırsa dolar ne olur? ABD seçimleri dolara etkisi

ABD seçimleri dolara etkisi | ABD seçimleri dolar yükselir mi düşer mi? Cumhuriyetçiler kazanırsa dolar ne olur? Dünyanın gözü kulağı ABD ara seçimlerinde. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımlarına geçildi. İlk gelen sonuçlara göre Cumhuriyetçiler seçiminden galip çıkacak gibi görünüyor. Yatırımcılar da ABD sonuçlarını bekliyor. Ülkemizde de elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler ABD seçim sonuçları doları yükseltir mi, düşürür mü? sorularını sormaya başladı. İşte ekonomistlere göre ABD seçim sonuçları ve dolara etkisi...

ABD'de yaşayan milyonlarca kişi ara seçimde sandık başına gitti. ABD Kongre ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesiyle oy sayımlarına geçildi. Resmi olmayan ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk gelen sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı. Oylar sayılmaya devam ederken Trump'tan zafer açıklaması geldi. Seçimlerin dünya ekonomisine ve dolara olan etkisi de vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

ABD seçimleri dolara etkisi

ABD seçimlerinin dolara yakından etkisi var. Dünya piyasaları da ABD seçimlerini yakından takip ediyor. Seçim sonuçlarına göre ABD'nin tüm ekonomik planları değişebilir ve bu da dünya ekonomisine özellikle doların durumunda değişikliğe neden olabilir. Ekonomistler eğer Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesiyle Biden'ın ekonomik planlarını uygulamasının güçleşeceğine vurgu yapıyor.

ABD seçimleri dolar yükselir mi düşer mi?

Dünya gazetesinin haberine göre, aralarında Morgan Stanley, ING Bank, Rabobank'ın da bulunduğu finans kuruluşlarının ve ekonomistlerin genel görüşüne göre eğer Cumhuriyetçiler seçimden galip ayrılırsa bu durum ABD'nin ve dünya ekonomisini etkileyebilir. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde veya Senato'da kontrolü ele alması ile dolarda yeni düşüşler yaşanacağı, riskli varkılkara yönelimin artacağı beliritliyor.

Cumhuriyetçiler kazanırsa kripto para (Bitcoin) yükselir mi?

ABD ara seçimlerinde kongrenin iki kanadında da Cumhuriyetçilerin kontrolü ele alması kripto para piyasasını da etkilemesi bekleniyor. ABD seçimlerinde Ceumhuriyetçilerin kazanması ile bitcoinde yukarı yönlü bir hareket gözlenebilir.

Demokratlar kaybederse dolar düşer mi?

Cumhuriyetçilerin sadece Senato'da veya hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde kazanması uzmanlara göre ılımlı bir hisse piyasası rallisine, ve Fed'in ekonomik krizle mücadeleye zorlanması durumunda hazine tahvili getirilerinde düşüşe ve dolarda zayıflığa neden olması bekleniyor.

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali ile piyasalarda faizlerde de değişim olabileceği tahmini ağırlık basmaya başladı. Rabobank stratejisti Philip Marey ise pazartesi günü yayımladığı bir notta seçim sonuçlarının faizler üzerindeki etkisinin piyasaların enflasyondan mı yoksa durgunluktan mı daha çok korktuğuna bağlı olarak değişecek.