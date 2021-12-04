90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar? 90 ton altın kaç para?

90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan La Casa De Papel 5. sezon ikinci kısım bölümleri ile ekranlara veda etti. Dizide İspanya Merkez Bankası'na giren Profesörün ekibi 90 ton altını dışarı çıkarmayı başardı. İzleyiciler de 90 ton altının kaç para olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki 90 ton altın kaç para?

90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan La Casa De Papel 5. sezon ikinci kısım bölümleri ile ekranlara veda etti. Dizide İspanya Merkez Bankası'na giren Profesörün ekibi 90 ton altını dışarı çıkarmayı başardı. İzleyiciler de 90 ton altının kaç para olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki 90 ton altın kaç para?

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan La Casa De Papel'in 5. sezonu iki kısım halinde gösterime girdi.3 Eylül 2021'de dizinin 5. ve son kısmının ilk 5 bölümü Netflix'te yayımlandı. 3 Aralık 2021'de dizinin 5. bölümün son 5 bölümü yayımlandı ve böylelikle dizi sona ermiş oldu. Dizi 5. seozon ikinci kısım bölümleri ile izleyicisine veda etti. La Casa De Papel 2017'de başladığı serüvenine 2021'de bitirdi. Dizi yeni bölümleri ile ekranlarda olmayacak.

90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar?

Altın'ın günmüz değerinde TL olarak 1 kilosu 786.205,0000 TL. Altının 1 tonu ise 786.205.000,0000 lira seviyesinde. Profesör, İspanya Merkez Bankası'na girmeyi ve en iyi korunan kasasından 90 ton altın çalmayı içeren, Berlin'in planladığı bir plan yapmıştı. Dizinin ana konusunu da bu plan oluşturuyor.

La Casa De Pape konusu nedir?

La Casa de Papel dizisi kısaca İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. La Casa de Papel büyük soygun planlayan bir ekip ve o ekibin başından geçen olayları anlatıyor. Yıllardır hazırladığı büyük soygun planını hayata geçirmek isteyen Profesör lakaplı bir kişi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soygunu gerçekleştirmek için İspanya Kraliyet Darphanesin'i soymak için kolları sıvar. Darphaneye girip çalışanları rehin alan ekibin yaşadıkları anlatılıyor. La Casa de Papel'in 4. sezonu 2020 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı. Hayranları 5. sezonu merakla bekliyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.