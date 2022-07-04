Kurban keserken besmele çekilmezse ne olur? Besmele unutulursa kurban kabul olur mu? Kurban keserken neye dikkat edilir?

Kurban keserken besmele çekilmezse ne olur? Kurban bayramında ibadetlerini tam manasıyla yerine getirmek isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konu, kurban duası ve besmele oluyor. Besmele unutulursa kurban kabul olur mu? Kurban keserken neye dikkat edilir? İşte merak edilen kurban kesim detayları...

Kurban bayramında ibadetlerini tam manasıyla yerine getirmek isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konu, kurban duası ve besmele oluyor. Besmele unutulursa kurban kabul olur mu? Kurban keserken neye dikkat edilir? İşte merak edilen kurban kesim detayları...

Kurban keserken besmele çekilmezse ne olur?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) böyle bir durumda kurbanın geçerli olacağını Müslümanın her zaman gayesinin Allah için olduğunu dolayısıyla besmeleyi unutmanın kurbanan zarar vermeyeceğini ifade etmiştir.

Besmele unutulursa kurban kabul olur mu?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79) (Diyanet)

Kurban keserken neye dikkat edilir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. (Diyanet)