Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman? 85 bin sağlıkçı atama branş dağılımı | 85 bin sağlık personeli hangi bölüm ve branştan atanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama atama bekleyen sağlıkçıları heyecanlandırdı. Sağlık sektöründe yapılan düzenlemeler sonrası hekimlerin yeniden kamu hastanelerine dönmeye başladığını açıklayan Koca yeni dönemde 85 bin sağlık personeli atanmasına ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı. Atama bekleyen sağlık mezunları 85 bin atamanın ne zaman yapılacağını, hangi branş ve bölümlerden ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman? 85 bin sağlıkçı atama branş dağılımı | 85 bin sağlık personeli hangi bölüm ve branştan atanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama atama bekleyen sağlıkçıları heyecanlandırdı. Sağlık sektöründe yapılan düzenlemeler sonrası hekimlerin yeniden kamu hastanelerine dönmeye başladığını açıklayan Koca yeni dönemde 85 bin sağlık personeli atanmasına ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı. Atama bekleyen sağlık mezunları 85 bin atamanın ne zaman yapılacağını, hangi branş ve bölümlerden ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı.

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık mezunlarının atama beklentisi devam ederken Bakan Koca'dan gelen açıklama sağlıkçıları sevindirdi. Bakan Koca 85 bin sağlık çalışanı atamalarına ilişkin çalışmaların başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman?

Bakan Koca'nın açıkalmasının ardından 85 bin sağlık personeli atamasının ne zaman yapılacağı pek çok atama bekleyen sağlıkçılar tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel atamasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. Atama takvimi ileleyen aylarda netleşebilir. Ancak henüz atama tarihi ile ilgili resmi bir duyuru ve açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı bünyesine atama bekleyenler duyuruları yakından takip etmesinde büyük fayda var.

85 bin sağlıkçı atama branş dağılımı

85 bin atama haberlerinin ardından atama bekleyen sağlıkçılar kendi bölüm ve branşlarından ne kadar atama yapılacağını merak etmeye başladı. 85 bin atama henü çalışma aşamasında ve henüz branş dağılımı belli değil. Atama takvimine göre kadro ve branş dağılımı da duyurulacaktır.

85 bin sağlık personeli hangi bölüm ve branştan atanacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca şunları söyledi: "Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz

Hekimler kamuya dönüyor

Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ayrılan hekimlerin yeniden kamuya dönmek için başvuru yaptığını anlatan Koca şunları söyledi: "Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da bin 350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u, Diyarbakır'da 170'i buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan Çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115; göz, KBB , fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti."