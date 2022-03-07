DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bozdağ: İnsanların güvenerek kapısına gideceği kişiler savcılarımız, hakimlerimiz olmalı
Konutta yüksek fiyatlanma krizinin reçetesi
RTÜK'ten ayçiçek yağı hamlesi
TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası şartları
Ukrayna'ya rekor seviyede kripto para bağışı
Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü
8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?
Bakan Nebati'den son dakika ayçiçek yağı açıklaması!
Ayçiçek yağı fiyatları | Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar?
Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna bu şartları yerine getirirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak
AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor!
Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?
Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba Türkiye’ye geliyor

TIMETURK / GENEL / 8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ulaşım jesti geldi. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar ilk yolculuklarını ücretsiz yapabilecek. Ücretsiz ulaşım İETT İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacak ödemelerde geçerli olacak. İstanbulkart okutarak geçişler ise ücretli olacak.

5 Saat Önce
2022-03-07 11:23:23
8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ulaşım jesti geldi. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar ilk yolculuklarını ücretsiz yapabilecek. Ücretsiz ulaşım İETT İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacak ödemelerde geçerli olacak. İstanbulkart okutarak geçişler ise ücretli olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT'den İstanbul'da yaşayan kadınları sevindiren ücretsiz ulaşım kararı geldi. Ancak şunu belirtmekte fayda var; üvrertsiz ulaşım sadece tek sefer için geçerli ve ücretsiz ulaşım için İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden ödeme yapılması gerekiyor.

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz?

Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada 8 Mart'a özel ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır?

İETT İstanbulkart Mobil uygulamayı kullanabilmek için öncelikle uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ardından kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi yazdıktan sonra mobil uygulamaya bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yükleme işleminin ardından bineceğini toplu taşıma aracında yer alan kare kodu uygulamadan okutarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
İLİŞKİLİ HABER8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş