8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ulaşım jesti geldi. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar ilk yolculuklarını ücretsiz yapabilecek. Ücretsiz ulaşım İETT İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacak ödemelerde geçerli olacak. İstanbulkart okutarak geçişler ise ücretli olacak.

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ulaşım jesti geldi. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar ilk yolculuklarını ücretsiz yapabilecek. Ücretsiz ulaşım İETT İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacak ödemelerde geçerli olacak. İstanbulkart okutarak geçişler ise ücretli olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT'den İstanbul'da yaşayan kadınları sevindiren ücretsiz ulaşım kararı geldi. Ancak şunu belirtmekte fayda var; üvrertsiz ulaşım sadece tek sefer için geçerli ve ücretsiz ulaşım için İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden ödeme yapılması gerekiyor.

8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz?

Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada 8 Mart'a özel ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır?

İETT İstanbulkart Mobil uygulamayı kullanabilmek için öncelikle uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ardından kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi yazdıktan sonra mobil uygulamaya bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yükleme işleminin ardından bineceğini toplu taşıma aracında yer alan kare kodu uygulamadan okutarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.