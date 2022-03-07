8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?

8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. 8 Mart'ta İstanbul'un nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu ilçelerde yaşanacak su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için uyar yapıldı. Su kesintisinin Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda olacağı belirtildi. Peki Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?

8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. 8 Mart'ta İstanbul'un nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu ilçelerde yaşanacak su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için uyar yapıldı. Su kesintisinin Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda olacağı belirtildi. Peki Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'da uzun süren su kesintisi olacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada pek çok ilçenin bu kesintiden etkileceği belirtildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da yaşanan su kesintisinin kaç saat süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

8 Mart Salı İSKİ su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle İstanbul'un pek çok ilçesi ve mahallesine su verilemeyecek. Ekipler su kesintisinin kısa sürmesi için yoğun şekilde çalışıyor.

8 Mart Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 8 Mart Salı günü pek çok ilçede ve mahallede su kesintisi yaşanacak. Yapılan duyuruya göre Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda saatler süren su kesintisi nedeniyle vatanaşların mağdur olmaması için önceden duyuru yapıldı. Su kesintilerinin öğleden sonra giderileceği açıklandı.

8 Mart'ta hangi ilçelerde sular kesilecek

Kağıthane: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."