8 Kasım Salı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Kasım ay tutulması kaç dakika sürecek?

8 Kasım Salı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Yılın ikinci ay tutulması çok yakında gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay gerçekleşen güneş tutulmasından sonra, ay tutulmasına büyük ilgi gösterilmeye başlandı. Peki ama ay tutulması bu yıl ne zaman olacak? 2022 Kasım ay tutulması kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

8 Kasım Salı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Yılın ikinci ay tutulması çok yakında gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay gerçekleşen güneş tutulmasından sonra, ay tutulmasına büyük ilgi gösterilmeye başlandı. Peki ama ay tutulması bu yıl ne zaman olacak? 2022 Kasım ay tutulması kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Gök olaylarını ve astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği ay tutulması, 8 Kasım Salı gününde gerçekleşecek. Avrupa, Afrika ve Asya'dan net gözlemlenecek olan ay tutulması, ülkemizde 14.00 sularında başlayacak.

Ülkemizde ay tutulması

Yılın ikinci ay tutulmasını bekleyenler için üzücü bir haber verelim. Ülkemizde 14.00'da başlayacak olan ay tutulması, gündüz olacağı için anlaşılmayacak.

Kasım ay tutulması kaç dakika sürecek?

Ay tutulması yaklaşık 50 dakika ila 1 saat kadar sürmektedir. Güneş tutulmasına göre daha uzun süren bu durumun sebebi, dünyanın gölgesinin aya göre daha büyük olmasından kaynaklanmasıdır.

Ay tutulması nasıl meydana gelir?

Ay, yörüngesinde döndüğü esnada, dünyanın gölgesine girer ve güneşten tam anlamıyla ışık alamaz. Bu olaya da ay tutulması denir. Ay, tam ya da yarım şekilde tutulmaya maruz kalabilir.

Yılda kaç kez ay tutulması olur?

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.