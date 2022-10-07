8 Ekim Ankara Ferhat Göçer konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak? Ankara Millet Bahçesi Ferhat Göçer konseri ücretsiz mi? Bu yıl Ankara'da ikincisi yapılan Tam Bana Göre Festival 5 Ekim'de başladı. 5 - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin katılımı ile düzenlenen festivalde birbirinden ünlü şarkıcılar da konser verecek. 8 Ekim Cumartesi günü Ferhat Göçer Ankara'da sevenleri ile bir araya gelecek. Ferhat Göçer konserini kaçırmak istemeyenler de konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki 8 Ekim Ankara Millet Bahçesi Tam Bana Göre Festival Ferhat Göçer konseri ne zaman başlayacak?

8 Ekim Ankara Ferhat Göçer konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak? Ankara Millet Bahçesi Ferhat Göçer konseri ücretsiz mi? Bu yıl Ankara'da ikincisi yapılan Tam Bana Göre Festival 5 Ekim'de başladı. 5 - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin katılımı ile düzenlenen festivalde birbirinden ünlü şarkıcılar da konser verecek. 8 Ekim Cumartesi günü Ferhat Göçer Ankara'da sevenleri ile bir araya gelecek. Ferhat Göçer konserini kaçırmak istemeyenler de konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki 8 Ekim Ankara Millet Bahçesi Tam Bana Göre Festival Ferhat Göçer konseri ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olma özelliğini taşıyan "Tam Bana Göre Festival" kapsamında gençler Ankara Millet Bahçesi'nde buluşacak. Yüz binlerce gencin katılması beklenen festivalde birbirinden ünlü şarkıcılar da konser verecek. Ankara Millet Bahçesi'nde Ferhat Göçer'de sevenleri ile bir araya gelecek. Ferhat Göçer konserine ilgi ise oldukça fazla. On binlerce kişinin katılması beklenen Ferhat Göçer konserinin ne zaman sat kaçta başlayacağı sorusuna yanıt aranıyor.

8 Ekim Ankara Ferhat Göçer konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak?

8 Ekim Cumartesi günü sevilen şarkıcı Ferhat Göçer Ankara'da unutulmaz bir konser verecek. Ferhat Göçer on binlerce hayranına şarkılarını söyleyecek. 8 Ekim Ferhat Göçer konseri 20:30 – 21:30 saatleri arasında olacak. Ferhat Göçer Ankara konserine ilgi oldukça fazla. Binlerce kişinin konsere katılması bekleniyor.

Ankara Millet Bahçesi Ferhat Göçer konseri ücretsiz mi?

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Tam Bana Göre Festival kapsamında müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Ferhat Göçer de 8 Ekim'de konser verecek. Ferhat göçer konserine katılım ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Ankara'da 8 Ekim'de Ferhat Göçer konserine katılabilir.

Tam Bana Göre Festival 2022 konserleri

5 Ekim Aydilge Konseri

5 Ekim Sefo Konseri

5 Ekim Yücel Arzen Konseri

6 Ekim Motive Konseri

7 Ekim Mahir Zain Konseri

8 Ekim Ferhat Göçer Konseri

8 Ekim Doğu Demirkol Stand-Up Gösterisi

8 Ekim İkilem Konseri

8 Ekim Ziynet Sali Konseri

9 Ekim Retrobüs Konseri

9 Ekim Ümit Besen & Pamela Konseri

9 Ekim Murat Dalkılıç Konseri

9 Ekim Derya Uluğ Konseri

9 Ekim Çok Güzel Hareketler 2