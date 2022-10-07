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7 Ekim Ankara Maher Zain konseri ne zaman, saat kaçta? Maher Zain konseri nerede? Ankara Milet Bahçesi Maher Zain konseri nerede?

7 Ekim Ankara Maher Zain konseri ne zaman, saat kaçta? Maher Zain konseri nerede? Ankara Milet Bahçesi Maher Zain konseri nerede yapılacak? Ankara'da 5-9 Ekim tarihleri arasında ’Tam Bana Göre Gençlik Festival’i başladı. Festival kapsamında pek çok ünlü sanatçı da sevenleri ile bir araya geliyor. 7 Ekim Cuma günü de İslami R&B şarkılar söyleyen Maher Zain Ankara'da konser verecek. Peki Maher Zain konseri saat kaçta, nerede yapılacak?

3 Saat Önce
2022-10-07 13:18:27
7 Ekim Ankara Maher Zain konseri ne zaman, saat kaçta? Maher Zain konseri nerede? Ankara Milet Bahçesi Maher Zain konseri nerede?

7 Ekim Ankara Maher Zain konseri ne zaman, saat kaçta? Maher Zain konseri nerede? Ankara Milet Bahçesi Maher Zain konseri nerede yapılacak? Ankara'da 5-9 Ekim tarihleri arasında 'Tam Bana Göre Gençlik Festival'i başladı. Festival kapsamında pek çok ünlü sanatçı da sevenleri ile bir araya geliyor. 7 Ekim Cuma günü de İslami R&B şarkılar söyleyen Maher Zain Ankara'da konser verecek. Peki Maher Zain konseri saat kaçta, nerede yapılacak?

5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde 'Tam Bana Göre Festival' kapsamında pek çok ünlü şarkıcı sevenleri ile bir araya gelecek. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 5 Ekim'de açıldı. Binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde gençlere yönelik etkinlikler, söyleşiler ve konserler verilecek. 7 Ekim'de şarkıları ile İslam dünyasında yakından tanınan Maher Zain de konser verecek.

7 Ekim Ankara Maher Zain konseri ne zaman, saat kaçta?

Ankara Millet Bahçesi'nde 7 Ekim'de Maher Zain hayranları ile bir araya gelecek. Maher Zain konseri akşam saat 19.30'da başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.

Maher Zain konseri nerede?

Maher Zain on binlerce kişinin katılması beklenen gençli kfestivalinde hayranları ile şarkılarını seslendirecek. Maher Zain konseri Ankara Millet Bahçesi'nde konser alanında yapılacak.

7 Ekim Tam Bana Göre Festival konserleri ücretsiz mi?

Etkinlik alanında yapılan konserlere tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılabilecek.

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