8 Ekim AK Parti mitingi Balıkesir | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuvayi Milliye Meydanı'nda miting yapacak | Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik, kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ekim'de Balıkesir'de halka seslenecek. Balıkesir mitinginde on binlerce kişiye seslenecek olan Erdoğan kentte toplu açılış törenine de katılacak. Erdoğan'ın mitingi Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleşecek. Kuvayi Milliye Meydanı'nın kaç kişilik ve mitinge kaç kişi katıldı sorusu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

8 Ekim AK Parti mitingi Balıkesir | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuvayi Milliye Meydanı'nda miting yapacak | Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik, kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ekim'de Balıkesir'de halka seslenecek. Balıkesir mitinginde on binlerce kişiye seslenecek olan Erdoğan kentte toplu açılış törenine de katılacak. Erdoğan'ın mitingi Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleşecek. Kuvayi Milliye Meydanı'nın kaç kişilik ve mitinge kaç kişi katıldı sorusu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev eserlerin toplu açılışı için Balıkesir'de olacak. 8 Ekim'de Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, kentte büyük bir sevince neden oldu. Cumhurbaşkanını ağırlayacak olan Balıkesir'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların da mitinge ilgisi oldukça fazla. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da miting öncesi yaptığı açıklamada “Balıkesir, bugün yeni eserlere kavuşmuş olacak. Tüm hemşehrilemizi Kuvayi Milliye Meydanındaki Toplu Açılış törenine davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'e yakışan şekilde karşılayalım ağırlayalım” dedi.

8 Ekim Erdoğan mitingi nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'e kazandırılan eserlerin toplu açılışını 8 Ekim'de gerçekleştirecek. Erdoğan ayrıca halka da seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te Kuvayi Milliye Meydanı'nda vatandaşlar ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son yerel seçimlerden önce 2019 yılı şubat ayında Balıkesir'e geldiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran "Ondan sonra pandemi süreci oldu. Uzun bir süre açıkçası tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de pandemi etkiledi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte Cumhurbaşkanımız da şehirleri ziyaret etmeye başladı. 8 Ekim'de inşallah şehrimizi de ziyaret edecek" dedi.

Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik, kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Ekim Cumartesi günü Balıkesir'de miting verecek ve toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka seslenecek. Balıkesir'in miting ve etkinlik açısından en bilindik meydanlarından biri olan Kuvayi Milliye Meydanı'na vatandaşlar akın ediyor.

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik?

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nın kaç kişilik olduğuna dair resmi bir bilgi yok. Ancak meydanın on binlerce kişilik olduğu biliniyor.

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'na nasıl gidilir?

Kuvayi Milliye Meydanı'na Balıkesir'in tüm ilçe ve mahallelerinden kolayca ulaşım mümkün. Kuvayi Milliye Meydanı Balıkesir'in merkezinde yer alıyor. Toplu taşıma ile Kuvai Milliye Meydanına G1, T5, T6-A otobüsleri ile ulaşım mümkündür.