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TIMETURK / GENEL / 65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi? 2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 65 yaş üstü hac ve umreye gidebilir mi?

65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi? 2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 65 yaş üstü hac ve umreye gidebilir mi?

65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi? 2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 65 yaş üstü hac ve umreye gidebilir mi? İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmenin hayalini kuran milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Suudi Arabistan yönetimi de hacı adayları için yaş arlığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-11 12:46:31
65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi? 2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 65 yaş üstü hac ve umreye gidebilir mi?

65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi? 2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 65 yaş üstü hac ve umreye gidebilir mi? İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmenin hayalini kuran milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Suudi Arabistan yönetimi de hacı adayları için yaş arlığını duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'dan önemli açıklamalar geldi. Bircan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

65 yaşından büyükler hacca gidebilir mi?

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

2022'de Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek?

Suudi Arabistan, COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada şöyle denildi: "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

Hac ve umure için aşı ve PCR testi gerekli mi?

Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek.

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