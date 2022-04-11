2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi? gibi sorular hacı adayları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hac ibadeti yapılamamıştı. Suudi Arabistan yönetiminden gelen açıklamalara göre 2022'de hacı adaylarının ülkeye girişleri başlayacak. 2022'de hacı adayları kura çekilişi olup olmayacağını merak ediyordu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı.

2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi? gibi sorular hacı adayları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hac ibadeti yapılamamıştı. Suudi Arabistan yönetiminden gelen açıklamalara göre 2022'de hacı adaylarının ülkeye girişleri başlayacak. 2022'de hacı adayları kura çekilişi olup olmayacağını merak ediyordu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu. Türkiye'den hacca gitmek için bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi.

2022 hac kurası çekilecek mi?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hacı olmanın hayalini kuranları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bircan açıklamasında bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi?

2022 hac ibadeti için eski kuralar geçerli olacağı açıklandı. Buna göre yeni kura çekilişi yapılmayacak.

65 yaşından büyükler hacca gidebilecek mi?

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

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