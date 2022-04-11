DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci etap Groves'un
'Sisi, Mursi'nin ayakkabılarını taşıyordu ve onu pohpohlıyordu!'
Ara tatilde seminer zorunlu mu? Nisan (2. Dönem) ara tatil uzaktan katılmak mecburi mi? Seminere katılmama cezası var mı?
İlk kez belgelendi: İnsan beyni zamana bağlı olarak büyüyüp küçülüyor
Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi?
Emekli Temmuz zammı ne kadar 2022? Memurlar Temmuzda ne kadar zam alacak? Ne kadar enflasyon farkı alınacak?
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali
Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura zam oranları kesinleşti mi? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?
Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var?
Team Paribu'nun 2022 projeleri!
'Brüksel süper devleti çözülüyor'
Akaryakıt zamları sonrası İzmirliler bisiklete yöneldi
Haşim Kılıç'tan ''adaylık'' açıklaması
80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / GENEL / 2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi?

2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi?

2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi? gibi sorular hacı adayları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hac ibadeti yapılamamıştı. Suudi Arabistan yönetiminden gelen açıklamalara göre 2022'de hacı adaylarının ülkeye girişleri başlayacak. 2022'de hacı adayları kura çekilişi olup olmayacağını merak ediyordu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı.

3 Saat Önce
2022-04-11 12:37:12
2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi?

2022 hac kurası çekilecek mi? Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi? Hac kurası kazananlar kuraya katılmadan Hacca gidecek mi? gibi sorular hacı adayları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hac ibadeti yapılamamıştı. Suudi Arabistan yönetiminden gelen açıklamalara göre 2022'de hacı adaylarının ülkeye girişleri başlayacak. 2022'de hacı adayları kura çekilişi olup olmayacağını merak ediyordu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu. Türkiye'den hacca gitmek için bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi.

2022 hac kurası çekilecek mi?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hacı olmanın hayalini kuranları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bircan açıklamasında bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi?

2022 hac ibadeti için eski kuralar geçerli olacağı açıklandı. Buna göre yeni kura çekilişi yapılmayacak.

65 yaşından büyükler hacca gidebilecek mi?

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş