65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) bayramdan önce yatar mı? Yaşlılık aylığı (65 yaş) ne zaman yatacak? Yaşlılık aylığı 8 Temmuz'da mı yatacak? Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla birlikte sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidildi. Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar maaşların erken yatırılmasını talep ediyordu. Memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara geçti. Peki 65 yaş maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası bayramdan önce mi yatacak?

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) bayramdan önce yatar mı? Yaşlılık aylığı (65 yaş) ne zaman yatacak? Yaşlılık aylığı 8 Temmuz'da mı yatacak? Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla birlikte sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidildi. Kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar maaşların erken yatırılmasını talep ediyordu. Memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara geçti. Peki 65 yaş maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası bayramdan önce mi yatacak?

Milyonlarca memurun, işçinin, emeklinin ve asgari ücretlinni maaşına Temmuz ayında zam geldi. Bu zamlarla birlikte sosyal yardım ödenekleri de otomatik olarak arttı. Devletten yaşlılık maaşı alan vatandaşlar maaşların Kurban bayramı nedeniyle erken yatarılmasını talep ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Memur maaşları 8 temmuz'da yatacak. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. 65 yaş aylığı ve yaşlılık maaşı alan hak sahiplerini sevindiren bir açıklama da Bakan Yanık'tan geldi.

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) bayramdan önce yatar mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak Temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanık ödemelerin bayramdan önce yapılabileceğini belirtti.

Yaşlılık aylığı (65 yaş) ne zaman yatacak?

Derya Yanık açıklamasında şunları dile getirdi: "Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL Ödeme yapacağız" dedi.

Yaşlılık aylığı (65 yaş) ne zaman yatacak?

Yaşlılık maaşının 8 Temmuz'da hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor.

2022 Temmuz 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığına yüzde 41 oranında artış yapılması bekleniyor. 1084 TL olan 65 yaş maaşının yeni zamla birlikte 1.520 TL'ye çıkması bekleniyor.